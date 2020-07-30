В Южной Корее заявили, что Сеул и Вашингтон осознают важность военного присутствия США

СЕУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Республика Корея и США разделяют четкое понимание важной роли американских вооруженных сил, находящихся на территории азиатской страны. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Сеуле в четверг официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны полковник Мун Хон Сик. Таким образом он прокомментировал сообщения о намерении США вывести 12 тыс. военнослужащих из ФРГ и разместить часть из них в других регионах Европы.

Отвечая на вопрос о возможности такого же развития ситуации в Южной Корее, Мун Хон Сик отметил, что Вашингтон и Сеул "не обсуждали вопрос об изменении численности американских войск". "Республика Корея и США разделяют понимание роли и важности американского контингента для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - подчеркнул представитель Минобороны.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила двумя неделями ранее, что власти США рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия на территории Республики Корея на фоне сохраняющихся между двумя странами разногласий по оборонным расходам. По данным издания, планы по сокращению численности американских военных были подготовлены в Пентагоне и представлены президенту США Дональду Трампу. Причина якобы связана с отсутствием договоренности относительно расходов Сеула на содержание воинского контингента США. На данный момент на территории Республики Корея размещены около 28,5 тыс. американских военных.

В январе нынешнего года безрезультатно завершился шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание воинского контингента США на Корейском полуострове. Срок действия предыдущего соглашения истек 31 декабря 2019 года. С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.