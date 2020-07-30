Правозащитники раскритиковали кандидата, выдвинутого Трампом на пост замглавы Пентагона

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американские правозащитные организации призвали Сенат Конгресса США отклонить кандидатуру отставного бригадного генерала Энтони Таты, которого президент страны Дональд Трамп выдвинул на должность заместителя министра обороны США по политическим делам. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в среду организацией Muslim Advocates ("Защитники мусульман"), отстаивающей права исповедующих ислам жителей США.

Тату, помимо прочего, обвиняют в ряде неполиткорректных комментариев. "У Таты большой послужной список антимусульманских высказываний, в том числе он говорил, что "ислам - самая деспотичная и жестокая религия <...>", он также заявлял, что [бывший президент США Барак] Обама - "террористический лидер", - утверждается в пресс-релизе.

"Есть только одно слово, описывающее пригодность Таты для этой работы - неподходящий", - заявил представитель Muslim Advocates Скотт Симпсон. Как следует из сообщения, к призыву отклонить кандидатуру отставного генерала присоединился целый ряд правозащитников, в том числе из "Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения", а также других неправительственных организаций.

На должность замглавы Пентагона Трамп выдвинул Тату в июне этого года. Теперь его кандидатуру должен одобрить Сенат. В четверг в профильном комитете верхней палаты американского законодательного органа должны пройти посвященные этому вопросу слушания с участием самого Таты.

Как пишет агентство Reuters, заседание комитета может пройти для отставного генерала не слишком гладко. Ранее некоторые законодатели также высказывались с критикой в его адрес. В частности, сенатор Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс) называла Тату "самым неквалифицированным и плохо подходящим" кандидатом из всех, кого Дональд Трамп за время своего президентства выдвигал на высокие посты в Пентагоне. Ранее на этой неделе Уоррен вместе с несколькими однопартийцами написала Тате письмо, в котором призвала его снять свою кандидатуру и уйти в отставку с нынешнего поста. Уоррен - член комитета Сената по делам вооруженных сил, в котором будут проходить слушания по кандидатуре Таты.

В настоящее время Тата является старшим советником главы американского оборонного ведомства. Как пишет еженедельник Defense News, военную карьеру Тата закончил в 2008 году. После этого, помимо прочего, работал в частном секторе, написал серию приключенческих романов, стал частым гостем в передачах на телеканале Fox News, где регулярно выражал поддержку Трампу. Как сообщает агентство Bloomberg, ранее Тата неоднократно выступал за вывод американских войск из Афганистана и Сирии и замену их на частных контрактников.