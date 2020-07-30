Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня

Так, Министерство обороны Азербайджана заявило о 42 обстрелах позиций армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией за минувшие сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 42 раза", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой оборонного ведомства.

В частности, по данным Минобороны, с территории Бердского и Чамбаракского районов Армении были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Коханеби, Агбулаг сопредельного Товузского района, а также в приграничном селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

В Баку также сообщили об обстреле позиций ВС Азербайджана с территории прилегающих к Нагорному Карабаху населенных пунктов, находящихся под контролем армянских вооруженных сил.

Позиция Армении

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что азербайджанские вооруженные силы минувшей ночью 15 раз нарушили режим прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе, обстреливая армянские позиции из огнестрельного оружия.

"В ночь на 30 июля и утром на армяно-азербайджанской государственной границе сохранялась относительно спокойная ситуация. Азербайджанская сторона 15 раз нарушила режим прекращения огня, обстреливая армянские позиции из огнестрельного оружия", - отметила Степанян.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. Обе стороны сообщали о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по оценкам обеих сторон, относительно спокойная, но сообщения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают практически ежедневно.