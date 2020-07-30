{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание россиян в Белоруссии
Обновлено 

В Белоруссии ведут поиски около 200 "боевиков"

Госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности"

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники белорусских правоохранительных органов ведут поиски около 200 боевиков. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

"До двухсот [боевиков] находятся на территории [Белоруссии], по оперативной информации, идут поиски. Это как иголка в стоге сена", - сказал Равков журналистам. 

В связи с этим до кандидатов в президенты Белоруссии доведена "определенная информация" об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании, отметил Равков. Он уточнил, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности".

Теги
БелоруссияЗадержание россиян в Белоруссии
Жену экс-претендента на пост президента Белоруссии Цепкало вызвали в МВД страны
Веронику Цепкало вызвали для дачи показаний по делу мужа
Читать полностью