В Белоруссии ведут поиски около 200 "боевиков"

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники белорусских правоохранительных органов ведут поиски около 200 боевиков. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

"До двухсот [боевиков] находятся на территории [Белоруссии], по оперативной информации, идут поиски. Это как иголка в стоге сена", - сказал Равков журналистам.

В связи с этим до кандидатов в президенты Белоруссии доведена "определенная информация" об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании, отметил Равков. Он уточнил, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности".