Совбез Белоруссии проинформировал кандидатов в президенты об усилении мер безопасности

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Кандидаты в президенты Белоруссии проинформированы об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Совбеза Андрей Равков после встречи с кандидатами в ЦИК республики.

"До кандидатов доведена определенная информация", - сказал Равков. Он добавил, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности".

Равков также подтвердил, что предвыборные мероприятия будут проводиться "без ограничений", при этом в местах митингов будут устанавливаться металлодетекторы, ограждения.

На встрече в ЦИК также присутствовала председатель Совета республики (верхней палаты) парламента Наталья Кочанова. "Ситуация (с задержанными россиянами - прим. ТАСС) очень серьезная", - сказала Кочанова. Она не стала говорить о том, как данная ситуация отразится на отношениях с Россией. "Не могу комментировать. Россия - наш близкий партнер", - сказала она.