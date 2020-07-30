Кандидат в президенты Белоруссии сообщил о возможном ограничении интернета в стране

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты республики не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов. Об этом в четверг сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.

"Я спросил его (Равкова - прим. ТАСС), возможно ли ограничение интернета [во время митингов]? Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то не исключают полностью такого шага", - сообщил Дмитриев.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Черечня. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.