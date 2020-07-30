В Совбезе Белоруссии заявили о подготовке Россией "боевиков" для заброски в страну

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны заявил о подготовке в России "неких группировок" "боевиков", которые якобы готовятся проникнуть на территорию республики. Об этом сообщил журналистам в четверг после встречи кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

"Нам сообщили, что в стране сегодня есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности. Под Псковом и Невелем (по словам Равкова - прим. ТАСС) формируются некие группировки", - сказал он.