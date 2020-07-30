Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности страны. Он назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян. Глава государства поручил немедленно обратиться в соответствующие структуры РФ за разъяснениями.

Отдельное поручение президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как [президент РФ Владимир] Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", — сказал Лукашенко.

В ходе совещания госсекретарь Совбеза сообщил, что российская сторона не уведомляла Белоруссию о планах по транзиту через территорию республики членов "частной военной компании Вагнера".

По его словам, это не "переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси", так как "ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали".