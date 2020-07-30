Участники антиправительственного протеста блокировали движение транспорта в центре Софии

СОФИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Участники массовой акции протеста установили палатки и блокировали движение транспорта на Цариградском шоссе в районе Орлова моста и на площади Независимости. 22-й день подряд они требуют отставки премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и его правительства, а также главного прокурора республики Ивана Гешева.

Как сообщает корреспондент ТАСС, палатки на Орловом мосту и в районе здания правительства были установлены сразу по окончания массовой акции, которая завершилась в четверг после полуночи и них постоянно находятся несколько десятков участников протеста, которые заявляют, что намерены блокировать дороги столицы постоянно, вплоть до выполнения их требований об отставках.

В связи с протестом городская администрация была вынуждена частично изменить маршруты движения общественного транспорта, а автомобилисты ищут объездные пути и стоят в пробках.

Начальник столичной полиции Георги Хаджиев на срочном брифинге предупредил, что между участниками протеста и горожанами могут быть столкновения.

"Вопреки нашим усилиям и призывам есть большая вероятность возникновения физических столкновений, мы прилагаем огромные усилия, чтобы этого не произошло. Рассчитываем на сознательность граждан. Мы поддерживаем диалог и стараемся объяснить участникам протестов, что и другие граждане имеют права и должны иметь возможность свободно передвигаться до своих рабочих мест и дома, но они нас не слышат", - сказал Хаджиев на брифинге. Он отметил, что акции в Софии носят спонтанный характер и полицию о них никто предварительно не информировал.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали преимущественно молодые люди.