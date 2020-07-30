В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Встречи с главами дипломатических миссий России и Украины по делу задержанных в Белоруссии граждан РФ прошли в МИД Белоруссии. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

"Завершились встречи, поочередно были приглашены в МИД посол России в Белоруссии Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский", - сказал Глаз.

МИД Белоруссии по итогам встреч распространил сообщения. В частности, отмечается, что Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах. "Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - отметили в белорусском МИД.

Ведомство также запросило у посла РФ Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия и нахождения группы россиян на белорусской территории, члены которой имеют опыт участия в конфликтах. Об этом МИД проинформировал на своем сайте. "До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнера", - говорится в сообщении. - У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах".