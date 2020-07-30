Власти Белоруссии предупреждают о возможных провокациях на массовых мероприятиях

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Совет безопасности Белоруссии считает, что "действия боевиков", которые уже находятся на территории страны, могут быть направлены на массовые мероприятия, которые проходят в стране в период президентской избирательной кампании. Об этом рассказал в четверг журналистам кандидат в президенты Андрей Дмитриев со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова.

Дмитриев и другие кандидаты в президенты Белоруссии были приглашены в четверг на встречу в Центризбирком, в которой принял участие Равков. "По мнению Совета безопасности, действия боевиков могут быть направлены на массовые мероприятия", - сказал Дмитриев. По его словам, кандидатов на президентский пост предупредили о возможных провокациях во время митингов, в том числе в связи с сообщениями властей о задержании на территории Белоруссии 33 россиян, являющихся представителями иностранной частной военной компании.

Кандидат Анна Канопацкая рассказала журналистам, что по заверениям властей ни права граждан, ни права кандидатов при проведении агитационных пикетов не будут ущемлены. По ее словам, на массовых мероприятиях будут установлены дополнительные ограждения, рамки и будет проводиться досмотр граждан. Кандидат Светлана Тихановская, заявила, что, несмотря на предупреждения властей о возможных провокациях во время митингов, ее команда отменять ранее запланированные массовые мероприятия не будет."Пикет (запланированный на четверг пикет в Минске - прим ТАСС) состоится, ответственность по мерам безопасности взяло на себя государство", - сказала Тихановская.

По сообщениям белорусской стороны, в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 гражданина РФ, которых называют сотрудниками частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко в связи с этим в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности страны. По его итогам госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил, что будет усилено оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с РФ, а также меры безопасности в ходе кампании по выборам президента Белоруссии, которые намечены на 9 августа.