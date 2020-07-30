Бомбардировщики Китая провели учения в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая провела учения с применением тяжелых бомбардировщиков H-6G и H-6J в Южно-Китайском море. Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

"Недавно соединения H-6G, H-6J и других новых типов самолетов из частей морской авиации ВМС Южной зоны боевого командования провели в соответствующей акватории Южно-Китайского моря высокоинтенсивные учения, которые выполнялись как днем, так и ночью", - указал он.

"Они отрабатывали осуществление взлета и посадки в дневное и ночное время, полеты на дальние расстояния, уничтожение морских целей и другие учебные задачи", - добавил официальный представитель ведомства. По его словам, эти учения авиации были плановыми.

H-6 является копией советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Модификация H-6G не оснащена бомболюком, используется для радиоэлектронной борьбы и наведения крылатых ракет на цели. H-6J является глубокой модернизацией проекта, оснащенной противокорабельными крылатыми ракетами YJ-12.