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Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Ограничительные меры в отношении включенных в список физических и юридических лиц включают в себя запрет на поездки и замораживание активов

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении КНДР. Об этом сообщил в четверг Совет ЕС.

"Совет сегодня утвердил список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Существующие ограничительные меры (запрет на поездки и замораживание активов), введенные в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц, будут продолжать применяться в течение одного года до следующего ежегодного обзора", - говорится в заявлении Совета.

В отношении Северной Кореи действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.

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