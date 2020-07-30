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Задержание россиян в Белоруссии
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Белоруссия увеличит на границе с Украиной число пограничных нарядов

Официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский отметил, что подход к усилению пограничного режима будет комплексный

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Белоруссия увеличит количество пограничных нарядов на украинском направлении, сообщил в четверг официальный представитель государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

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"На украинском направлении как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе будет увеличено количество пограничных нарядов", - приводит слова Бычковского агентство БелТА.

По его словам, подход к усилению пограничного режима будет комплексный. "Прежде всего это предполагает дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе. Также между руководителями пограничных ведомств уже есть договоренность об усилении проверочных мероприятий в пунктах пропуска через границу: будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих на въезд в Беларусь", - сказал Бычковский.

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БелоруссияУкраинаЗадержание россиян в Белоруссии
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