Белоруссия увеличит на границе с Украиной число пограничных нарядов

"На украинском направлении как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе будет увеличено количество пограничных нарядов", - приводит слова Бычковского агентство БелТА.

По его словам, подход к усилению пограничного режима будет комплексный. "Прежде всего это предполагает дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе. Также между руководителями пограничных ведомств уже есть договоренность об усилении проверочных мероприятий в пунктах пропуска через границу: будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих на въезд в Беларусь", - сказал Бычковский.