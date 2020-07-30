На теледебатах кандидатов в президенты от Лукашенко выступит доверенное лицо

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Теледебаты кандидатов в президенты Белоруссии пройдут вечером в четверг на телеканале "Беларусь-1", действующего главу государства Александра Лукашенко представит депутат парламента Олег Гайдукевич, являющийся его доверенным лицом. Мероприятие появилось в программе телеканала только в четверг.

"Сегодня я приму участие в теледебатах. Я сам обратился к главе государства, потому что я считаю, что на дебатах должны прозвучать разные точки зрения, в том числе и той политической силы, которую я возглавляю [Либерально-демократическая партия]", - написал Гайдукевич на своей страничке в Facebook.

Теледебаты начнутся в 17:00 (совпадает с мск), они продлятся час. Точный состав участников пока не называется, однако свое участие в них подтвердили Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Штаб Светланы Тихановской пока предстоящие дебаты не прокомментировал, однако появилось сообщение, что Тихановской или ее представителей не будет на дебатах. Анна Канопоцкая от участия в них отказалась.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, - было отказано в регистрации. Ранее кандидаты в президенты представили свои предвыборные программы в государственных СМИ. Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.