Парламент Туниса отклонил внесение вотума недоверия своему председателю

ТУНИС, 30 июля. /ТАСС/. Ассамблея народных представителей (однопалатный парламент) Туниса отклонила на пленарном заседании в четверг вынесение вотума недоверия председателю парламента и лидеру исламистской партии "Ан-Нахда" Рашиду Ганнуши. Заседание парламента транслировалась по центральному телевидению.

За вынесение вотума недоверия спикеру парламента поступило 97 голосов при необходимых 109. В голосовании приняли участие 127 депутатов. 18 бюллетеней признаны недействительными.

Вопрос о доверии председателю парламента инициировали депутаты четырех парламентских фракций: Демократическое движение, Национальный блок реформ, партия "Тахия Тунес" и Свободная дестуровская партия. Они обвиняют его в нарушениях регламента работы парламента, плохом управлении главным законодательным органом республики и в однобокости принимаемых решений.

Исламистская партия "Ан-Нахда" одержала победу на очередных парламентских выборах в октябре прошлого года, получив наибольшее число депутатских мест (52 из 217). Победа на выборах предоставила право лидеру "Ан-Нахды" Рашиду Ганнуши занять пост председателя парламента.

Депутаты исламистских партий "Ан-Нахда" и "Аль Карама" отказались от участия в голосовании по вынесению вотума недоверия Рашиду Ганнуши.