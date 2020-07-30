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Кризис на Украине
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Зеленский назначил Кравчука главой делегации Киева в контактной группе

Ранее должность занимал Леонид Кучма
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом заменил главу делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму на Леонида Кравчука. Текст соответствующего документа опубликован в четверг на официальном сайте главы государства.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в трехсторонний контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации; вывести из состава делегации Украины для участия в контактной группе Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе. В документе также уточняется, что указ вступает в силу со дня опубликования.

Пресс-служба офиса президента Украины в четверг сообщила, что Зеленский принял решение назначить Кравчука полпредом в контактной группе, так как он "имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня". Кроме того, в офисе отметили, что новый глава делегации "будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы".

Ранее в четверг 86-летний Кравчук в видеообращении заявил, что согласился стать главой киевской делегации в контактной группе, и пообещал сделать все необходимое для наступления мира в регионе.

Офис президента Украины сообщил 28 июля о решении 81-летнего Кучмы прекратить работу в контактной группе.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичКравчук, Леонид Макарович
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