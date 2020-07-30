Госдеп запросил вдвое больше средств на 2021 год на борьбу с российской "дезинформацией"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США запрашивает в два раза больше средств в бюджет на 2021 год для борьбы с "дезинформацией и пропагандой" со стороны России. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

"Госдепартамент в бюджете на 2021 финансовый год запрашивает $138 млн на работу Центра глобального взаимодействия - более чем в два раза выше текущего уровня. Мы не потерпим дезинформацию и другую пропаганду, которой руководит Кремль или любые другие наши противники", - сказал он.