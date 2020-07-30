В Белоруссии заявили, что пограничники усилили оперативное прикрытие границы с Россией

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии усилил оперативное прикрытие границы с Россией. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета, распространенном в четверг.

"Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке", - отмечается в сообщении.

До этого Госпогранкомитет сообщил об усилении пограничного режима с Украиной. Данные действия белорусской стороны связаны с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков в ходе президентских выборов.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

МИД Белоруссии запросил у российского посла Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия россиян в республику. В министерство также пригласили временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского "с учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины". По итогам встречи стороны договорились усилить контроль на общей границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не располагают полной информацией о произошедшем, в том числе о каких-либо противоправных действиях, которые послужили причиной задержания. По его словам, Москва не признает украинское гражданство части задержанных. Заявления о связи произошедшего с предстоящими выборами президента в Белоруссии Песков назвал спекуляциями.