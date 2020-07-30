Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современной эпохи"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) "центральной угрозой современной эпохи", которую Вашингтон помог осознать другим странам. Соответствующее заявление он сделал в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

"Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи", - утверждал он. По словам Помпео, американская дипломатия "помогла международному сообществу осознать угрозу КПК".