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Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современной эпохи"

По словам главы Госдепа, американская дипломатия "помогла международному сообществу осознать угрозу КПК"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) "центральной угрозой современной эпохи", которую Вашингтон помог осознать другим странам. Соответствующее заявление он сделал в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

"Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи", - утверждал он. По словам Помпео, американская дипломатия "помогла международному сообществу осознать угрозу КПК".

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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