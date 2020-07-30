Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса

"С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим), 2020 год (выборы в США - прим. ТАСС) будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Перенести выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать?" - написал в Twitter президент, который в последнее время критикует голосование по почте.

Возможность очного голосования в стране сталкивается с проблемой широкого распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,4 млн случаев заражения инфекцией, умерли свыше 150,7 тыс. человек.

28 июля министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе заявил, что голосование по почте на ноябрьских выборах в США может привести к фальсификации их итогов. Главу Минюста также спросили, имеет ли право президент перенести день выборов. "Мне никогда раньше не задавали этот вопрос. Я никогда не занимался этим [вопросом] в качестве генерального прокурора", - ответил Барр, чье министерство отвечает, в частности, за обеспечение избирательных прав.

Ранее Трамп заявил о том, что голосование по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории страны. Он также отметил, что не готов заведомо заявить о том, что признает любой исход предстоящих в ноябре выборов.