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В США все еще оценивают варианты ответа на покупку Турцией российских С-400

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Администрация США продолжает рассматривать возможность введения санкций в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"В ответ на приобретение правительством Турции C-400 мы приняли значительные меры, которые оказали реальное воздействие на Турцию <...> Мы продолжаем изучать, как использовать санкции для достижения нашей конечной цели", - отметил Помпео.

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