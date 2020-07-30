Президент Румынии обвинил оппозицию в организации вспышки эпидемии коронавируса в стране

БУХАРЕСТ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис возложил в четверг вину за увеличение в стране количества инфицированных новым коронавирусом на оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП). Заявление главы государства по итогам встречи с главой МВД Марчелом Велой и двумя его заместителями транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

"СДП, недовольная успехами правительства Национал-либеральной партии (НЛП), хотела создать санитарный кризис, чтобы получить повод для критики правительства", - заявил он.

По мнению Йоханниса, социал-демократы, которые обладают большинством в парламенте, специально затянули обсуждение закона о карантине на две недели, в течение которых заразившиеся пациенты выписывались из больниц и уходили домой. "Для СДП не важно, что тысячи румын заразились, что сотни румын умерли, - подчеркнул он, - для СДП важно создать кризис, чтобы было за что критиковать правительство".

"Мы договорились, что пришло время быть чрезвычайно твердыми, чрезвычайно строгими", - заявил президент, предупредив, что румыны, которые не будут соблюдать введенные властями нормы, "испытают тяжесть закона".

В четверг в Румынии было объявлено об очередном антирекорде по количеству зараженных новым коронавирусом лиц за 24 часа - 1356 человек. За последние сутки от инфекции умерли 35 человек. Всего после начала вспышки инфекции в стране заразились 49 591 человек, из которых 26 609 выписались из больниц, а умерли 2 304. Показатель заболеваемости в стране в последнее время постоянно растет.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был зарегистрирован в Румынии 26 февраля. 16 марта в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней. 14 апреля оно было продлено на месяц. 14 мая чрезвычайное положение сменил режим тревоги, который предполагает некоторое смягчение введенных ранее властями ограничительных мер. 17 июня он был продлен еще на 30 дней, а 17 июля - еще на месяц.