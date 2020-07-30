Трамп назвал условие вывода федеральных сил США из Портленда

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Федеральные силы США не покинут город Портленд (штат Орегон), пока местные власти не восстановят правопорядок. С таким предупреждением выступил в четверг президент США Дональд Трамп.

Он обвинил губернатора Орегона Кейт Браун в том, что она не справляется со своими должностными обязанностями. "Губернатор Орегона Кейт Браун не выполняет свою работу", - написал американский лидер в своем Twitter. Трамп представляет Республиканскую партию США, Браун - Демократическую.

"Она [Браун] должна вышвырнуть из Портленда анархистов и подстрекателей, а в некоторых случаях и арестовать их. Если она не способна этого сделать, то это за нее сделает федеральное правительство. Мы не уйдем, пока не будет восстановлена безопасность!" - подчеркнул глава администрации США.

Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. По данным Министерства юстиции США, в ночь на 28 июля в городе были задержаны 74 человека, 60 предъявлены обвинения.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.