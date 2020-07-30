Помпео назвал генконсульство Китая в Хьюстоне "шпионским гнездом"

Госсекретарю был задан вопрос, почему власти США при всех претензиях к Пекину позволяют китайским гражданам присутствовать в американских исследовательских центрах, университетах и колледжах. "Это была деятельность на нашем же фронте. Мы отреагировали на это рядом мер, в том числе закрытием шпионского гнезда - генконсульства Китая в Хьюстоне", - ответил Помпео.

Он напомнил, что меры в отношении КНР принимаются не только по линии Госдепартамента, но и по линии Министерства юстиции и Федерального бюро расследований США. "Китайская коммунистическая партия работает над тем, чтобы влиять и подрывать нашу демократию. Мы не можем позволить, чтобы это произошло", - добавил госсекретарь.

Как заявил 27 июля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, власти КНР считают клеветой обвинения американской стороны в адрес сотрудников генерального консульства КНР в Хьюстоне в шпионаже и предлагают Вашингтону "исправить допущенную ошибку" ради нормализации двусторонних отношений.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатической миссии США в Чэнду.