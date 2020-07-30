Суд в Таиланде заочно приговорил экс-премьера Таксина Чинавата к пяти годам тюрьмы

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Верховный суд Таиланда по политическим делам заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата к пяти годам тюрьмы за незаконное владение акциями телефонных концессионеров и конфликт интересов. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

Чинават был привлечен к уголовной ответственности генеральным прокурором в 2008 году по обвинению в должностных преступлениях и конфликте интересов в период с 9 февраля 2001 по 19 сентября 2006 года, когда он занимал пост премьер-министра. Он был обвинен в нарушении закона о противодействии коррупции, така как владел акциями Shin Corp через доверенных лиц. Закон запрещает государственному чиновнику владеть акциями подрядчика. Чинават также был привлечен к ответственности за конфликт интересов, нарушив Уголовный кодекс.

В постановлении говорится, что, будучи премьером, Чинавата издал указ об исполнительном порядке, а его кабинет министров принял решение снизить ставку акцизного налога для операторов мобильной связи с 50% до 10% и разрешить таким операторам вычитать свои концессионные сборы, эквивалентные уплаченному налогу. Это принесло выгоду компаниям AIS и Digital Phone Co, являвшимися частью Shin Corp, основным акционером которой был Чинават.

Коллегия судей ранее приговорила Чинавата к двум годам тюремного заключения за владение акциями компаний мобильной связи и к трем годам за конфликт интересов.

Таксин Чинават занимал пост премьер-министра Таиланда с 2001 по 2006 год, но был отстранен от власти военными и покинул страну. Вскоре после этого он был приговорен к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка, однако в 2018 году 10-летний срок исковой давности истек. 23 апреля 2019 года Чинавата приговорили к трем годам тюрьмы за поручение "Эксим банку" предоставить правительству Мьянмы кредит в размере 4 млрд батов ($127,46 млн) по более низкой процентной ставке, чтобы оно приобрело продукцию компании Shin Satellite, принадлежащей семье экс-премьера. 6 июня 2019 года Чинават был приговорен еще к двум годам тюрьмы за должностные преступления и нарушение закона о правонарушениях государственных чиновников.