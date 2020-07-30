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Политический кризис в Венесуэле
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Помпео: США не намерены вести переговоры с правительством Венесуэлы во главе с Мадуро

Госсекретарь США отметил, что исключением будет тема ухода Николаса Мадуро с поста президента

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены обсуждать с венесуэльскими властями никаких вопросов за исключением ухода Николаса Мадуро с поста президента. Об этом заявил в четверг госсекретарь Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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Сенаторы спросили его, будет ли Вашингтон вести переговоры с Каракасом, пока у власти находится правительство Мадуро. "Безусловно, нет. Наша политика состоит в отказе от переговоров с ним по любого рода вопросам за исключением его отказа от власти в этой стране", - ответил шеф американской дипломатии.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что представители Единой социалистической партии Венесуэлы, лидером которой является Мадуро, и сторонники Гуайдо начали переговоры на фоне ситуации с распространением коронавируса. Гуайдо назвал сообщения о переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы ложными.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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