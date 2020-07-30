Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов. Об этом Тихановская заявила в четверг в своем видеообращении.

"Я отказываюсь от дебатов на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам - это фарс, это такая же подделка, как и ваши выборы", - заявила Тихановская.

По ее словам, предлагаемые дебаты покажут по ТВ в записи, что является нарушением законодательства. "В этих дебатах не будет участвовать Александр Лукашенко. Мое предложение: настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко в прямом эфире на Бангалор (площадь в Минске рядом с парком Дружбы народов - прим. ТАСС)", - объявила Тихановская.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, - было отказано в регистрации. Ранее кандидаты в президенты представили свои предвыборные программы в государственных СМИ. Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.