Помпео: США заявили России о недопустимости угроз войскам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. США предупредили Россию о недопустимости создания угроз безопасности американских военнослужащих в Афганистане. Это подчеркнул в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя утверждения о том, что Россия якобы готова выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.

"Мы последовательно взаимодействовали с ними [должностными лицами России]. Есть сбор разведывательной информации. Если это [заключение договоренности о выплате вознаграждений] случится, то мы [власти США] можем выявить это, остановить это, гарантировать то, что само действительное тактическое мероприятие (то есть нападение на военнослужащих коалиции - прим. ТАСС) не произойдет. Это задача не только Министерства обороны США <...>, но и наших разведывательных служб в целом. Наши дипломаты тоже очень ясно излагают наши ожидания, очерчивают "красные линии" (границы дозволенного - прим. ТАСС). И затем речь идет о нашей политике в отношении Афганистана в целом", - сказал Помпео. Он выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

При этом глава внешнеполитического ведомства США фактически обвинил Москву в поддержке радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на протяжении как минимум нескольких последних лет. Ни единого доказательства Помпео не привел.

"Все эти годы "Талибан" подстраховывала не только Россия. Знаю, что на этом концентрируется огромное внимание в нашем городе. Но позвольте сказать вам: мы в Госдепартаменте США и министерстве обороны беспокоились по поводу иранской поддержки [движения] "Талибан", мы беспокоились по поводу поступления [движению] "Талибан" денежных средств из [зоны Персидского] залива. Мы прилежно работаем в целях нейтрализации всех этих угроз - как в дипломатическом плане, так и в плане безопасности, с целью защиты наших солдат", - заявил шеф американской дипломатии.

"А еще, - продолжал Помпео, - для защиты наших солдат мы работали над обеспечением мира и примирения в Афганистане". "С 29 февраля, дня вступления в силу [мирной] договоренности [США с талибами], не было ни единого нападения на американского солдата. Это лучшее [достижение] американской дипломатии, и я чрезвычайно горд тем, чего добилась моя команда в Госдепартаменте для защиты американских солдат", - отметил Помпео.

История вопроса

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Затем должностные лица США высокого ранга неоднократно комментировали эти сведения, признавая, что никаких подтверждений им не нашли.