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В Федеральной комиссии США заявили, что Трамп не имеет полномочий переносить выборы

Ранее президент США предложил рассмотреть возможность отложить намеченные на ноябрь американские выборы в связи с пандемией

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обладает полномочиями переносить федеральные выборы. Об этом заявила в четверг член Федеральной комиссии США по выборам Эллен Уайнтрауб.

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Она прокомментировала инициативу Трампа, фактически предложившего несколькими часами ранее рассмотреть возможность отложить намеченные на ноябрь американские выборы в связи с пандемией.

"Нет, господин президент. Нет. У вас нет полномочий переносить выборы. И переносить их не следует. Штаты и муниципальные образования просят у вас и Конгресса [США] финансирование, чтобы они могли надлежащим образом организовать безопасные и защищенные выборы, которых хотят все американцы. Почему бы вам не заняться этим?" - написала Уайнтрауб в Twitter.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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