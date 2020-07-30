В Федеральной комиссии США заявили, что Трамп не имеет полномочий переносить выборы

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обладает полномочиями переносить федеральные выборы. Об этом заявила в четверг член Федеральной комиссии США по выборам Эллен Уайнтрауб.

Все дело в маске. Поможет ли новый подход к коронавирусу победить Трампу на выборах?

Она прокомментировала инициативу Трампа, фактически предложившего несколькими часами ранее рассмотреть возможность отложить намеченные на ноябрь американские выборы в связи с пандемией.

"Нет, господин президент. Нет. У вас нет полномочий переносить выборы. И переносить их не следует. Штаты и муниципальные образования просят у вас и Конгресса [США] финансирование, чтобы они могли надлежащим образом организовать безопасные и защищенные выборы, которых хотят все американцы. Почему бы вам не заняться этим?" - написала Уайнтрауб в Twitter.