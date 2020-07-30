Госдепартамент рассчитывает назначить нового спецпредставителя США по Украине

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Госдепартамент рассчитывает назначить нового человека на пост спецпредставителя США по Украине, который до своей отставки в сентябре 2019 года занимал Курт Волкер. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

"Мы до сих пор думаем, что это было настоящей потерей, когда спецпредставитель Волкер прекратил работу, которую он выполнял. Она была важна в целом для усилий Госдепартамента в регионе. Мы надеемся, что эту позицию мы тоже заполним подходящим человеком", - сказал он.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванные должностные лица в администрации США сообщал о том, что пост спецпредставителя США по Украине после отставки Волкера, скорее всего, будет упразднен, а обязанности, которые выполнял Волкер, будут распределены среди других американских официальных лиц, отвечающих за политику в отношении Украины. При этом издание отмечало, что американская администрация не может найти кандидата, который согласился бы занять пост спецпредставителя на фоне скандала, вспыхнувшего из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в июле 2017 года. В конце сентября 2019 года он подал в отставку. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы Трампа с Зеленским. Как считали политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына своего соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Эти предположения послужили поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат Конгресса США, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.