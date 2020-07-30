Демократы резко отреагировали на твит Трампа о переносе выборов из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Предложение президента США Дональда Трампа перенести назначенные на 3 ноября выборы в связи с распространением коронавируса в стране вызвало резкую реакцию в рядах его политических соперников- демократов.

"Дональд Трамп охвачен ужасом, - отметила в Twitter сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис, которую называют среди возможных претендентов на пост кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на ноябрьских выборах. - Он сознает, что проиграет Джо Байдену. Нужны усилия каждого для того, чтобы это случилось. Президент Трамп, мы увидимся на избирательных участках 3 ноября".

"Страшной атакой на демократический процесс" назвал высказывания Трампа сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Том Юдолл. "Президент США не может отложить выборы, - подчеркнул он в сообщении в Twitter. - Мы не должны дать ему возможность отвлечь внимание от его некомпетентности в борьбе с пандемией коронавируса. Но тот факт, что он предполагает такую возможность, представляет серьезную, страшную атаку на демократический процесс".

Член Палаты представителей Конгресса США Дэн Килди (демократ от штата Мичиган) в Twitter призвал "всех американцев - республиканцев, независимых и демократов - высказаться против беззакония и полного пренебрежения по отношению к Конституции".

"Беспрецедентными" назвала высказывания президента Трампа телекомпания NBC. "Высказанное президентом Трампом в четверг предположение о том, что ноябрьские выборы могут быть отложены, представляет собой беспрецедентный шаг в условиях, когда опросы свидетельствуют о том, что он намного отстает от своего соперника - Джозефа Байдена, - отметила телекомпания. - Но какие бы предложения он ни выдвигал, сроки проведения федеральных выборов определяет Конгресс и в Конституции не содержится положений о возможности изменения даты инаугурации - 20 января".

Попытка отвлечь внимание от резкого снижения ВВП

По мнению американского политолога из Университета Вирджинии Кайла Кондика, на которого сослалось агентство Reuters, "предложение Трампа о переносе выборов - чего он не может сделать без согласия Конгресса - похоже, представляет собой одну из его явных попыток сменить тему для обсуждения в условиях, когда нынешним утром были представлены безотрадные данные о снижении ВВП США". Как отметило в четверг информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Министерства торговли США, снижение ВВП во втором квартале на 32,9% в годовом исчислении стало самым значительным с 1947 года

Ранее Дональд Трамп в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. "Перенести выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать?" - написал он.

Согласно итогам опроса Economist/YouGov 1260 человек, проведенного 26-28 июля, Дональда Трампа готовы поддержать 40%, а его соперника Джозефа Байдена - 49%. размер погрешности при опросе оценивается в плюс-минус 3,4%.