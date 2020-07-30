Анастасиадис попросил Путина убедить Турцию прекратить деятельность в ИЭЗ Кипра

НИКОСИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Анастасиадис попросил своего российского коллегу Владимира Путина вмешаться в спорную ситуацию в Восточном Средиземноморье и убедить Турцию прекратить разведку газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом сообщил официальный представитель правительства островного государства в ранге министра Кириакос Кушос после состоявшегося в четверг телефонного разговора российского и кипрского лидеров.

По информации кипрской стороны, Анастасиадис проинформировал Путина как о распространенном Анкарой уведомлении для морских судов о том, что Турция собирается проводить разведку газа в кипрской ИЭЗ до 2 августа, так и о произошедшем уже в четверг нарушении этой зоны турецким исследовательским судном "Барбадос", специализирующимся на проведении сейсморазведки.

"Такие действия, подчеркнул Анастасиадис, усиливают и без того напряженную ситуацию и не способствуют созданию хорошего климата для продолжения переговоров о всеобъемлющем решении кипрской проблемы, которое, как подчеркнул президент, является нашей приоритетной задачей", - сообщил Кушос, добавив, что Анастасиадис подтвердил "твердую приверженность" Республики Кипр решению кипрской проблемы "путем продолжения переговоров на основе резолюций ООН".

В разговоре с главой российского государства президент Кипра назвал необоснованным утверждение Турции о том, что ее действия якобы направлены на защиту интересов турок-киприотов, так как, по словам кипрского лидера, Анкара претендует на 44% ИЭЗ Республики Кипр, что, по словам Анастасиадиса, "явным образом затрагивает права турко-кипрской общины", которые обеспечены решениями греко-кипрской стороны. Еще около года назад Анастасиадис выступил с предложением о перечислении около трети выручки от продажи газа, который будут добывать на кипрском шельфе, на целевой депозитный счет, предназначенный для турок-киприотов. По словам Кушоса, во время разговора с Путиным президент Кипра также поднял проблему Фамагусты (Турция грозит заселить находящуюся в буферной зоне ООН курортную часть этого города, чего, согласно резолюциям ООН, нельзя делать до возвращения собственности изгнанным из города в 1974 году грекам-киприотам - прим. ТАСС) и "призвал российского президента к вмешательству в ситуацию, полагая, что такое вмешательство возымеет стимулирующий эффект и приведет к немедленным результатам".

По словам Кушоса, Анастасиадис также поблагодарил Путина за ту поддержку, которую РФ оказывает Кипру в течение многих лет.

Пресс-служба Кремля о разговоре двух президентов

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президенты двух стран в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.

"Рассмотрена региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования", - говорится в сообщении Кремля. Разговор был инициирован кипрской стороной. В пресс-службе российского лидера уточнили, что в контексте предстоящего в этом году 60-летия установления дипломатических отношений лидеры отметили традиционно дружественный и конструктивный характер многопланового сотрудничества между Россией и Кипром. Были также предметно обсуждены актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях.

"Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - добавили в пресс-службе Кремля.