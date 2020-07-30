Курды Сирии подписали договор с фирмой США на модернизацию нефтяных полей

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке своей страны. Об этом сообщил в четверг член Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

Как уточнил этот американский законодатель, речь идет о курдских формированиях из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Грэм сослался на информацию, полученную непосредственно от командира военизированных формирований СДС генерала Мазлума Кобани.

"Я вчера беседовал с генералом Мазлумом из СДС. Оказывается, они подписали сделку с американской нефтяной компанией о модернизации нефтяных полей на северо-востоке Сирии", - сказал Грэм, выступая в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях с участием госсекретаря США Майкла Помпео. "Вы это поддерживает?" - спросил законодатель у руководителя внешнеполитического ведомства США. "Мы [это] поддерживаем", - ответил госсекретарь США Майкл Помпео. Ни шеф американской дипломатии, ни законодатель не уточнили, о какой именно американской фирме идет речь.

Кроме того, Помпео вновь подтвердил намерение администрации США продолжать вводить новые односторонние санкции в отношении Сирии в рамках так называемого Закона Цезаря. "Да, сенатор", - лаконично ответил госсекретарь, когда Грэм поинтересовался, следует ли ждать дальнейших таких ограничительных мер.

Как заверял в январе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, американское правительство не занимается проблематикой добычи нефти в этой арабской стране в находящихся под контролем оппозиции районах и не предпринимает посреднических усилий в данной области. "Нефтяными полями управляют "Силы демократической Сирии" и конкретно автономная администрация северо-восточной Сирии", - заявлял дипломат. По его словам, именно эти структуры координируют "все усилия, направленные на то, чтобы определить пути модернизации или расширения" упомянутых месторождений.

Согласно изложенной им информации, американская администрация не участвует в данном процессе и не выступает в нем посредником. Одновременно Джеффри признал, что "есть третьи страны, которые заинтересованы", отправляли к курдам своих представителей, имеются и американские фирмы, запрашивавшие лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с целью работы в регионе.