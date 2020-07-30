На Украине открыли дело о запрете в стране "Партии Шария"

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете деятельности в стране партии украинского оппозиционного журналиста и видеоблогера Анатолий Шария. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Истец просит суд обязать Минюст отменить соответствующую государственную регистрацию политической организации "Партия Шария", - говорится в сообщении. Основанием для запрета названо "несоответствие деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Фамилии авторов иска не уточняются в сообщении суда, однако ряд украинских СМИ сделали предположение, что истцом является одна из организаций ультраправого толка. Такой вывод был сделан на основании того, что сегодня представители ряда националистических объединений Украины направили обращение в Общественный совет при Минюсте Украины с требованием отменить регистрацию политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Партия Шария".

Блогер Шарий с 2014 года критикует политику, проводимую украинской властью. В 2019 году он пытался привести партию своего имени в парламент Украины, однако ЦИК отказала ему в регистрации, так как он не жил постоянно последние пять лет на Украине, что является обязательным условием по закону. Украинские националисты регулярно открыто выступают против деятельности партии Шария, в связи с чем проводят акции протеста и совершают нападения на офисы и представителей организации.