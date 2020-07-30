WP: апелляционный суд снова рассмотрит решение о закрытии дела экс-помощника Трампа Флинна

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава заново рассмотрит решение о закрытии дела бывшего помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

Заседание, согласно этим данным, назначено на 11 августа.

24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна. Тем не менее судья федерального округа Колумбия Эммет Салливан попросил пересмотреть это постановление.

Министерство юстиции 7 мая объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако 12 мая судья Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.