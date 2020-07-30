Сенаторы США призвали Минюст начать расследование в отношении TikTok и Zoom

ТАСС, 30 июля. Члены Сената Конгресса США Ричард Блюментал (демократ от штата Коннектикут) и Джош Хоули (республиканец от штата Миссури) в четверг направили в Минюст США письмо с призывом начать расследование в отношении китайского приложения TikTok и американского сервиса видеоконференций Zoom из-за предполагаемой связи с властями Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Блюментал и Хоули обеспокоены сообщениями о том, что сервисы якобы "передавали личные данные американцев КНР и замешаны в цензуре в пользу китайских властей".

6 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 21 июля, что информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности.

Власти США ранее также отмечали уязвимость Zoom перед хакерскими атаками со стороны иностранных правительств, в том числе властей КНР.