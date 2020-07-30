Светлана Тихановская собрала на митинге в Минске рекордное количество своих сторонников

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал в четверг в Минске рекордное количество белорусов. Ее команда проводит предвыборное мероприятие совместно с представителями штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.

В столичном парке Дружбы народов людей собралось очень много, свободного места на огороженном для митинга участке нет, многие стоят и за ограждением, передает корреспондент ТАСС с места событий. По данным правозащитников, на митинге собрались не менее 25 тыс. человек, правоохранительные органы пока не дают оценку числу собравшихся. В руках люди держат самые разные флаги - как нынешние красно-зеленые государственные флаги Белоруссии, так и исторические бело-красно-белые.

"Нам не нужны революции, нам не нужны боевики, мы хотим перемен мирным путем", - сказала Тихановская. Кандидат обратилась к военным. "Дорогие военные, посмотрите нам в глаза, мы такие же люди, которые хотят достойной жизни, мы не преступники, а белорусы, которые хотят альтернативных кандидатов, это наш народ, который хочет мирной смены власти", - заявила Тихановская.

На мероприятии выступили близкие находящихся в заключении Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, Павла Северинца, Николая Статкевича, Дмитрия Фурманова. Известный драматург и сценарист Андрей Курейчик со сцены сказал, что Тихановская из-за любви к своему мужу Сергею Тихановскому, который планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но был арестован, участвует в избирательной кампании, и взяла ответственность за судьбу Белоруссии и белорусов.

На месте проведения митинга большие проблемы с мобильной связью, ведущие со сцены просят людей переводить сотовые телефоны в режим "в самолете". Митинг проходит при повышенных мерах безопасности на фоне заявлений белорусских властей о задержании в Белоруссии 33 граждан России, подозреваемых в подготовке к массовым беспорядкам. Как подчеркнула Тихановская, ее муж Сергей, который сейчас находится под арестом, "не имеет никакого отношения" к задержанным россиянам. В МИД РФ в четверг заявили, что задержанные в Минске российские граждане следовали транзитом в Стамбул, имея на руках все необходимые документы. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, "одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики".

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам, которые являлись основными соперниками действующего президента (Бабарико и Цепкало), было отказано в регистрации.