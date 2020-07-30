Молдавия и Приднестровье заявили о готовности к переговорам в формате "пять плюс два"

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Главы делегаций Молдавии и непризнанного Приднестровья Кристина Лесник и Виталий Игнатьев заявили о готовности к переговорам в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом они заявили после встречи в онлайн-формате, которая прошла через два дня после переговоров президента Игоря Додона и лидера Тирасполя Вадима Красносельского.

"Участники встречи договорились продолжить подготовку к проведению в ближайшее время раунда переговоров в формате "пять плюс два", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Приднестровья. Единственный в прошлом году раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября, однако его участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ. Состоявшаяся в Баварии с 4 по 5 ноября конференция по укреплению мер доверия также не принесла результата.

Кроме переговоров Лисник и Игнатьев обсудили ряд текущих проблем, в частности, в телекоммуникационной сфере, деятельности пунктов регистрации транспортных средств, признания выданных в Приднестровье водительских удостоверений для участия в международном автомобильном движении.

Ранее Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу между Додоном и Красносельским, выразив надежду, что она "подготовит почву для дальнейшего конструктивного и перспективного диалога между сторонами и приведет к конкретным результатам и взаимоприемлемым решениям в предстоящие месяцы". На встрече, которая прошла в резиденции президента Молдавии, обсуждалась ситуация на переговорах и возможности упрощения свободы передвижения жителей обоих берегов Днестра, а также взаимодействие банковских систем, телекоммуникаций и другие вопросы.