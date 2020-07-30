Госдеп назвал уход Мадуро единственным способом разрешения кризиса в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Уход в отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро является единственным приемлемым с точки зрения Вашингтона способом разрешить кризисную ситуацию в этой стране. С таким утверждением выступил в четверг на телефонном брифинге для журналистов исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Западному полушарию Майкл Козак.

"Режим Мадуро должен принять тот факт, что выходом из этого кризиса не будет ситуация, при которой все просто прекратят давление на них и позволят им остаться нелегитимным образом у власти и притеснять народ Венесуэлы. Такое решение ни к чему не приведет, и этого не произойдет", - сказал он.

По словам Козака, в Венесуэле необходимо "разрешить кризис легитимности" за счет "проведения свободных и честных выборов с целью избрать новое руководство, которое будет обладать легитимностью". "Мы думаем, что единственный способ сделать это - чтобы Мадуро передал власть [правительству], приемлемому для большинства, то есть как для чавистов (сторонников правящей Единой социалистической партии Венесуэлы - прим. ТАСС), так и для тех, кто преобладает в Национальной ассамблее", - убежден он.

"И задачей [этого правительства] будет организовать свободные и честные выборы. Но проблема все это время заключается в том, что Мадуро не собирается даже обсуждать вообще что-либо, предполагающее передачу власти или даже риск потерять власть при проведении реальных выборов", - считает американский дипломат.

Ситуация в Венесуэле

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее утвердил дату выборов в Национальную ассамблею (парламент) страны. Голосование состоится 6 декабря, регистрация кандидатов пройдет с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания - с 21 ноября по 5 декабря. На данный момент большинство депутатов Национальной ассамблеи являются противниками Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.