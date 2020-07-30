Пентагон сообщил, что отставной генерал Тата будет работать советником министра обороны

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Отставной американский бригадный генерал Энтони Тата будет продолжать работать в ближайшем будущем старшим советником министра обороны США Марка Эспера. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он комментировал внезапное решение председателя комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джеймса Инхофа (республиканец от штата Оклахома) отменить в последний момент планировавшиеся утром слушания, на которых должна была рассматриваться кандидатура Таты. Президент США Дональд Трамп выдвинул его в июне на должность заместителя министра обороны по политическим делам. Однако целый ряд американских правозащитников и политических деятелей подверг это кадровое назначение резкой критике. Они характеризуют 60-летнего Тату, служившего в Сухопутных войсках США, как лицо, настроенное нетерпимо по отношению к мусульманам.

"Что касается генерала Таты. Я бы только отметил, что заявление председателя [комитета Инхофа] говорит само за себя в плане сроков проведения слушаний по рассмотрению его (Таты - прим. ТАСС) кандидатуры. Министерство рассчитывало на предоставление комитетом сегодня генералу Тате возможности рассказать о его опыте и успехах в управлении крупными общественными организациями, организациями частного сектора, а также его обширном опыте в сфере национальной безопасности. Мы ждем от комитета данных о том, когда это (слушания - прим. ТАСС) теперь может состояться. Пока же генерал Тата будет оставаться старшим советником в аппарате министра [обороны]", - сказал Хоффман.

Между тем информационное агентство Bloomberg передало со ссылкой на "некоторых республиканцев Сената", что, по оценкам этих законодателей, шансы на утверждение верхней палатой Конгресса у кандидатуры Таты отсутствуют. "Двое лиц, осведомленных об этом [потенциальном] шаге, заявили, что президент Трамп может назначить Тату и.о. заместителя министра обороны по политическим делам", - говорится в публикации. В таком случае Трампу не придется направлять кандидатуру Таты на рассмотрение Сената.

С действительной военной службы Тата уволился в 2009 году. После этого, помимо прочего, работал в структурах муниципалитета столичного округа Колумбия и органах власти штата Северная Каролина, в частном секторе, написал серию приключенческих романов, стал частым гостем в передачах на придерживающемся консервативных взглядов телеканале "Фокс", где регулярно выражал поддержку Трампу. Тата неоднократно выступал за вывод американских войск из Афганистана и Сирии и замену их на частных контрактников.