Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет

ТЕГЕРАН, 30 июля. /ТАСС/. Иранская сторона согласна выплатить компенсации Украине за сбитый по ошибке в январе этого года украинский пассажирский самолет. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о переговорах с украинской стороной. Слова Мусави приводит в четверг агентство IRNA. "Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем", - сказал он.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе Ирана, Канады, Украины, Швеции. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.