{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет

Официальный представитель МИД страны Аббас Мусави отметил, что "это займет много времени"

ТЕГЕРАН, 30 июля. /ТАСС/. Иранская сторона согласна выплатить компенсации Украине за сбитый по ошибке в январе этого года украинский пассажирский самолет. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о переговорах с украинской стороной. Слова Мусави приводит в четверг агентство IRNA. "Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем", - сказал он.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе Ирана, Канады, Украины, Швеции. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Выборы президента США - 2020
Трамп считает, что результаты предстоящих выборов должны быть оглашены без промедлений
Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что голосование по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории США
Читать полностью