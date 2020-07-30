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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что результаты предстоящих выборов должны быть оглашены без промедлений

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что голосование по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории США

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что результаты намеченных на ноябрь выборов должны быть оглашены без промедлений.

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"[Мы] должны знать результаты выборов в ночь [после дня] голосования, не дни, месяцы и даже годы спустя!", - написал американский лидер в четверг у себя в Twitter, не приводя пояснений.

В предыдущем посте он в очередной раз раскритиковал вариант проведения голосования по почте. Ранее он неоднократно заявлял, что голосование по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории страны.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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