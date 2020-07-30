Трамп считает, что результаты предстоящих выборов должны быть оглашены без промедлений

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что результаты намеченных на ноябрь выборов должны быть оглашены без промедлений.
"[Мы] должны знать результаты выборов в ночь [после дня] голосования, не дни, месяцы и даже годы спустя!", - написал американский лидер в четверг у себя в Twitter, не приводя пояснений.
В предыдущем посте он в очередной раз раскритиковал вариант проведения голосования по почте. Ранее он неоднократно заявлял, что голосование по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории страны.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.