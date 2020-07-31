Помпео: США и ЕС работают над стандартами ответственного поведения в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, ЕС и ряд других стран работают над стандартами ответственного поведения государств в киберпространстве. Об этом сообщил в опубликованном в четверг письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео в связи с введенными Евросоюзом санкциями в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам.

США "продолжают работать с ЕС, его государствами-членами и многими странами-единомышленницами над стандартами ответственного поведения государств в киберпространстве на основе норм международного права", отметил шеф американской дипломатии.

Он приветствовал введение санкций Евросоюзом. "Соединенные Штаты и ЕС разделяют видение открытого, совместимого, надежного и безопасного киберпространства, а также ответственного поведения на международной арене. Разрушительные, подрывные или иные дестабилизирующие действия в киберпространстве угрожают этому видению. Соединенные Штаты поддерживают усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в злоумышленной деятельности в киберпространстве, и действия ЕС сегодня являются важной вехой", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Санкции введены Брюсселем в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты. В перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер, включены шесть физических лиц и три организации или органа. Как утверждают в ЕС, "эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки" или попытки их совершить, включая таковую против ОЗХО, а также кибератаки, известные как WannaCry и NotPetya, и операция Cloud Hopper.

Среди тех, кто оказался под санкциями - "Главный центр специальных технологий", который, как считают на Западе, работает в составе Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, и четверо граждан России. Россия последовательно и решительно отвергала утверждения о своей причастности к подобным кибератакам.