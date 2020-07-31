Демократы внесли в Конгресс США резолюцию против переноса выборов

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Группа законодателей-демократов внесла в Конгресс США резолюцию, осуждающую идею переноса даты намеченных на ноябрь президентских выборов. Об этом сообщил в четверг портал The Daily Beast .

Авторами инициативы стали конгрессмены Раджа Кришнамурти (от штата Иллинойс), Джим Купер (от штата Теннесси) и Элси Хейстингс (от штата Флорида). В подготовленном ими документе говорится, что выборы должны быть проведены в стране 3 ноября, как и планировалось. Кроме того, резолюцией "осуждаются любые попытки власть имущих лиц <...> намеренно ослаблять американские демократические институты".

В документе также подчеркивается, что "президентские выборы никогда не переносились, даже во времена кризисов, таких как мировая война, экономическая депрессия или гражданские беспорядки".

Как отмечает The Daily Beast, в связи с тем, что только законодательная ветвь власти имеет право переносить дату выборов, представленная резолюция носит скорее символический характер.

Президент США Дональд Трамп в четверг у себя в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.

О возможном переносе выборов

Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Согласно принятому в 1845 году Закону о дне президентских выборов, голосование проходит "во вторник после первого понедельника ноября". Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на этом этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае.

С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента "в полдень 20 января" (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий. Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.