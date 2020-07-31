Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не желает переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в стране.
Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, он вновь подверг критике голосование по почте. "Я просто чувствую, что не хочу переноса [выборов]. Я хочу, чтобы выборы были [в ноябре], но я также не хочу ждать три месяца [их результатов], а потом узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы ничего не значат. Вот, что произойдет [в случае голосования по почте]. Это здравый смысл", - пояснил президент.
"Все знают это. Умные люди знают это, глупые могут не знать, а некоторые люди не хотят говорить об этом, но знают это", - добавил глава государства.
Посмешище на весь мир
Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что хочет выборы, во время которых американцы приходят на избирательные участки, в том числе и с открепительными удостоверениями, указывают свое имя, ставят подпись в соответствующем документе. "Я так делал на протяжении многих лет", - отметил глава Белого дома.
Голосование по почте он назвал "крайне несправедливым по отношению" к США. "Если это [голосование по почте] произойдет, наша страна станет посмешищем на весь мир, потому что все знают, что это не сработает", - считает глава государства.
Он рассказал, что был удивлен, ознакомившись в американских СМИ с критикой в адрес голосования по почте. "Это катастрофа. Мы напрашиваемся на неприятности. Хочу ли я переноса даты [выборов]? Нет, но я не хочу нечестных выборов. Если это [голосование по почте произойдет], то эти выборы станут самыми сфальсифицированными за всю историю", - заключил американский лидер.
Трамп также заявил, что его запись в Twitter о возможности переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в США была призвана объяснить минусы голосования по почте.
"Я хотел объяснить людям, но это даже и не требует особого объяснения, <...> что то, что произойдет в ноябре - это будет бардак", - сказал он в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме. По словам Трампа, аналогичная ситуация уже имела место в ходе первичных выборов (праймериз) в этом году. "Десятки тысяч бюллетеней, отправленных по почте, не были учтены во время праймериз в этом году", - зачитал он в качестве примера заголовок статьи газеты The Washington Post. "Это лживые СМИ, но в данном случае это не ложь, это правда", - добавил президент.
По словам американского лидера, результаты из-за голосования по почте могут стать известны лишь через "неделю после 3 ноября, или месяц, или, честно говоря, учитывая все последующие разбирательства и прочее, годы". Такая ситуация, по его мнению, неприемлема. "Или же вообще никто никогда не узнает, кто выиграл выборы", - подчеркнул он.
Трамп при этом отметил, что не имеет ничего против голосования при помощи открепительных талонов. "Речь не идет о голосовании при помощи открепительных талонов. Это другое", - сказал он. "Я сам голосую по открепительному талону, потому что я не могу быть во Флориде, поскольку я нахожусь в Вашингтоне, в Белом доме", - подчеркнул американский лидер. Трамп ранее поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич в штате Флорида.
Президент США Дональд Трамп в четверг у себя в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. По словам американского лидера, с учетом постоянно критикуемого им голосования по почте выборы в 2020 году могут стать самыми недостоверными и нечестными в истории.
Реальная возможность переноса
Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Согласно принятому в 1845 году Закону о дне президентских выборов, голосование проходит "во вторник после первого понедельника ноября". Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на этом этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае.
С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента "в полдень 20 января" (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий. Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Возможность очного голосования в стране сталкивается с проблемой широкого распространения коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,4 млн случаев заражения инфекцией, умерли свыше 151,6 тыс. человек.