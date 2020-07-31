Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, он вновь подверг критике голосование по почте. "Я просто чувствую, что не хочу переноса [выборов]. Я хочу, чтобы выборы были [в ноябре], но я также не хочу ждать три месяца [их результатов], а потом узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы ничего не значат. Вот, что произойдет [в случае голосования по почте]. Это здравый смысл", - пояснил президент.

"Все знают это. Умные люди знают это, глупые могут не знать, а некоторые люди не хотят говорить об этом, но знают это", - добавил глава государства.

Посмешище на весь мир

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что хочет выборы, во время которых американцы приходят на избирательные участки, в том числе и с открепительными удостоверениями, указывают свое имя, ставят подпись в соответствующем документе. "Я так делал на протяжении многих лет", - отметил глава Белого дома.

Голосование по почте он назвал "крайне несправедливым по отношению" к США. "Если это [голосование по почте] произойдет, наша страна станет посмешищем на весь мир, потому что все знают, что это не сработает", - считает глава государства.

Он рассказал, что был удивлен, ознакомившись в американских СМИ с критикой в адрес голосования по почте. "Это катастрофа. Мы напрашиваемся на неприятности. Хочу ли я переноса даты [выборов]? Нет, но я не хочу нечестных выборов. Если это [голосование по почте произойдет], то эти выборы станут самыми сфальсифицированными за всю историю", - заключил американский лидер.