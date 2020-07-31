В Японии считают необходимым развивать возможности нанесения удара по базам противника

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Группа военных экспертов правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в рамках обсуждения укрепления системы ПРО подготовила предложение правительству страны рассмотреть возможность усиления потенциала по нанесению удара по ракетным базам на территории потенциального противника. Об этом в пятницу сообщила газета Yomiuri.

В документе отмечается, что Японии "требуется укрепить систему сдерживания, а также возможности по перехвату баллистических ракет, в том числе на территории противника" на фоне нестабильной обстановки на Корейском полуострове. При этом группа экспертов считает приоритетным сохранить нынешнюю оборонно-ориентированную политику, а превентивный удар по базам рассматривать в качестве крайнего варианта при отсутствии других средств для самообороны. Проект предложений, одним из авторов которого стал бывший глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра, в начале августа будет представлен премьер-министру Синдзо Абэ.

Экспертная группа провела несколько раундов консультаций и выработала несколько конкретных способов укрепления ПРО после отказа от планов размещения в стране двух наземных комплексов американского производства Aegis Ashore. Приоритетным вариантом, по данным Yomiuri, на данный момент является формирование группировки низкоорбитальных спутников для эффективного отслеживания запуска ракет потенциальным противником.

Другой план предполагает дополнительную закупку кораблей, оснащенных установками ПРО Aegis. Сейчас Япония располагает семью такими кораблями, а к марту следующего года должна была принять на вооружение еще один. Главным минусом в случае принятия такого решения станет нехватка военнослужащих для формирования новых экипажей, отмечает газета. Последний вариант предусматривает закупку мощного наземного радара, который бы действовал в связке с уже существующей в Японии системой ПРО.

Структура ПРО

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии. Он сослался на то, что при пуске ракет с существующих установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты же указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.