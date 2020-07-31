CNN: сотрудники ФБР спрятали материалы о "вмешательстве" России в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФБР США спрятали копии документов, касающихся расследований относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы и связей президента Дональда Трампа с российскими официальными лицами. С таким утверждением выступил в четверг телеканал CNN.

В его материале приводится выдержка из книги, которую в августе опубликует один из журналистов телеканала Джеффри Тубин. В ней рассказывается о расследованиях, которые проводили в США в отношении Трампа и его приближенных.

Согласно приведенной в книге версии, указанные события имели место в 2017 году после увольнения Трампом Джеймса Коми с поста директора ФБР. Сотрудники ведомства тогда полагали, что американский лидер может распорядиться о прекращении всех расследований, касавшихся утверждений о вмешательстве в выборы в США. Они "пошли на беспрецедентные шаги, о которых не сообщалось ранее", отмечает CNN.

Как утверждается в материале, Коми до своего увольнения составил отчет, в котором приводилась информация о разбирательстве в отношении бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Его дело рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы в 2016 году. Кроме того, в отчете Коми приводилась информация о его контактах с Трампом. Коми утверждал, что американский лидер требовал от него "лояльности" и добивался закрытия дела Флинна.

По сведениям CNN, Эндрю Маккейб, который после увольнения Коми на время стал исполняющим обязанности директора ФБР, распорядился занести указанный отчет в закрытую информационную базу ведомства. Из нее записи Коми невозможно удалить, их можно использовать в будущих разбирательствах, отмечается в материале. Кроме того, сотрудники ФБР спрятали три копии указанных документов. "Это было сделано, чтобы их можно было сохранить, найти и распространить, если бы Трамп прекратил расследования", - говорится в статье. Что произошло с материалами далее, не уточняется.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников ФБР в попытках помешать ему на выборах, а также затруднить его работу на посту президента. Трамп подчеркивал, что спецслужбы США вели слежку за его предвыборным штабом.

Расследование Мюллера

В мае 2017 года экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором США. Он проводил расследование в связи с утверждениями о вмешательстве в выборы и связях Трампа с РФ.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент Соединенных Штатов и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.