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Пандемия COVID-19

Президент Индонезии поддержал планы открытия острова Бали для туристов

Между тем, число инфицированных коронавирусом в стране продолжает расти

СИНГАПУР, 31 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо поддержал план поэтапного открытия для туристов острова Бали, предусматривающий в том числе снятие ограничений для иностранцев с сентября. Об этом пишет в пятницу газета The Jakarta Post​​​​​​ со ссылкой на представителя администрации главы государства Ари Двипайяна.

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"С самого начала вспышки пандемии президент уделял особое внимание Бали, экономика которого практически полностью зависит от туристов", - сказал чиновник. "Он полностью поддержал планы местной администрации по постепенному открытию курорта", - добавил Ари.

В частности, первая фаза стартовала 9 июля, когда на острове были открыты основные достопримечательности и пляжи, но только для местных жителей. На втором этапе, который начинается с пятницы, разрешается посещать Бали жителям других районов Индонезии. По заверению властей, с 11 сентября остров будет готов принимать туристов из других стран.

По последним данным, число инфицированных в провинции достигло 3,3 тыс., около 2,7 тыс. уже выздоровели. За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 48 человек. Между тем, в общенациональном масштабе количество заболевших продолжает расти, правительственные эксперты признают, что пик заболеваемости не пройден. По их прогнозам, это может произойти в сентябре-октябре. Сейчас Индонезия занимает первое место в регионе как по числу инфицированных, так и по летальным исходам - более 106 тыс. и около 5 тыс. соответственно.

Теги
ИндонезияДжоко ВидодоПандемия COVID-19
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