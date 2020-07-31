Президент Индонезии поддержал планы открытия острова Бали для туристов

СИНГАПУР, 31 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо поддержал план поэтапного открытия для туристов острова Бали, предусматривающий в том числе снятие ограничений для иностранцев с сентября. Об этом пишет в пятницу газета The Jakarta Post со ссылкой на представителя администрации главы государства Ари Двипайяна.
"С самого начала вспышки пандемии президент уделял особое внимание Бали, экономика которого практически полностью зависит от туристов", - сказал чиновник. "Он полностью поддержал планы местной администрации по постепенному открытию курорта", - добавил Ари.
В частности, первая фаза стартовала 9 июля, когда на острове были открыты основные достопримечательности и пляжи, но только для местных жителей. На втором этапе, который начинается с пятницы, разрешается посещать Бали жителям других районов Индонезии. По заверению властей, с 11 сентября остров будет готов принимать туристов из других стран.
По последним данным, число инфицированных в провинции достигло 3,3 тыс., около 2,7 тыс. уже выздоровели. За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 48 человек. Между тем, в общенациональном масштабе количество заболевших продолжает расти, правительственные эксперты признают, что пик заболеваемости не пройден. По их прогнозам, это может произойти в сентябре-октябре. Сейчас Индонезия занимает первое место в регионе как по числу инфицированных, так и по летальным исходам - более 106 тыс. и около 5 тыс. соответственно.