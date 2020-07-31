В Пентагоне назвали Китай и Россию соперниками США с ядерным потенциалом

ТАСС, 31 июля. Соединенные Штаты впервые в своей истории в ближайшие 10 лет получат двух соперников в лице России и Китая, обладающих ядерным потенциалом. Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских ВС адмирал Чарльз Ричард на видеоконференции, проводившейся в четверг Ассоциацией ВВС США в Институте Митчелла. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

По словам Ричарда, Китай находится в финальной части процесса создания ядерной триады, располагая в настоящее время современными межконтинентальными баллистическими ракетами и подводными лодками. "Китай стремится к тому, чтобы к концу десятилетия стать нашим стратегическим конкурентом на равных условиях, - указал Ричард, добавив, что вторым соперником в этой сфере для Соединенных Штатов является Россия. - Таким образом, США впервые столкнутся с двумя конкурентами, обладающими ядерным потенциалом". По мнению американского адмирала, Китай по скорости расширения общего военного потенциала превосходит Соединенные Штаты, разрабатывая новые системы управления и предупреждения, а также улучшая боеготовность.

Кроме того, говоря о России, Ричард отметил, что Москва в последние 15 лет проводит как модернизацию систем военного управления, так и работает над повышением эффективности учений. Россия на 70% добилась достижения своих целей, добавил адмирал.

27-30 июля в столице Австрии в рамках двустороннего стратегического диалога состоялась встреча межведомственных делегаций России и США. Вашингтон рассчитывал привлечь к диалогу китайскую сторону. 29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сначала проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями, а потом уже Вашингтон и Москва вместе начнут диалог с Пекином.

8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов участвовать, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин в действительности понимает, что "это не может произойти".